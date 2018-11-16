Endonezyalı gelin vize alamazsa sınır dışı edilecek Haberi

-Beden dili ile anlatmaları

-Akrabaları Mustafa Bayraklı ile röp.

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( ZONGULDAK -ÖZEL-ARŞİV EKLENDİ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine Endonezya'dan gelin olarak gelen ve köylülerin imece usulü yardımıyla düğünü yapılan Desy Meilyana, vize işlemlerini tamamlayamazsa sınır dışı edilecek. Endonezyalı gelin, kendisi gibi işitme engelli olan eşi Erdoğan Ören, yardım elinin uzanmasını bekliyor. Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde yaşayan sağır ve dilsiz olan Erdoğan Ören, sosyal medya üzerinden tesadüfen tanıştığı, kendi gibi sağır ve dilsiz olan Endonezyalı Desy Meilyana ile kavuşup, imece usulü düğün yapılmıştı. Erdoğan Ören’in maddi durumu iyi olmadığı için, varını yoğunu sevdiği kadının gelebilmesi için Endonezya’ya yolladı. Ancak Desy’in vizesinin sona ermesi engelli çifti çıkmaza soktu. Engelli çift Erdoğan Ören ve Desy Meilyana, beden dili ile isteklerini anlatırken, akrabası olan Mustafa Bayraklı onların adına herkese seslendi. Engelli Erdoğan Ören’in akrabası olan Mustafa Bayraklı, Desy’in vizesi için ek süre aldıklarını söyledi.



“Sevmek için engelli olmaları, engel olmadı” Türkiye ile Endonezya kıtalar arası ülkende olduğundan dolayı maddi açıdan zora girdiklerini söyleyen Bayraklı, “Şu ana kadar maddi ve manevi desteği hep ben sağladım ama bende tükenmek üzereyim. Benim de bir yere kadar durumum var. Yeni çocuğum oldu, haliyle masraflarım arttı. Artık gücüm yetmiyor, yetişemiyorum. Erdoğan’da da kalmadı. Desy eğer ülkesine geri dönerse işler daha da kötüye gidecek. Erdoğan önce Desy’e kavuşamadığı için intihara yeltenmişti. Şimdi bu vize işlemlerini halledemezsek, Desy sınır dışı edilecek ve Erdoğan tekrar intihara teşebbüs eder. Sevenleri ayırmayalım. Lütfen yardım elinizi uzatın. Allah yardımcıları olsun” diyerek sözlerine devam etti. Bayraklı, "Yanlış anlaşılmak istemiyorum, insanların duygusunu sömürmek için değil sadece ikisinin üzülmesini istemiyorum. Sevenlerin ayrılmaması için yardım eli istiyorum. İmece usulü yaptığımız düğünde bile 4 bin 800 lira kadar para çıktı. 2500 TL’si düğün masraflarına, diğer geri kalanı borca, mutfak masraflarına ve eve alınan birkaç eşyaya gitti. Kış ayı olduğu için Erdoğan çalışamıyor ve sadece kuru maaşıyla geçimlerini sağlayacaklar. Köylü de yardım ediyor ama nereye kadar devam edebilir ki. Ben herkesten ellerini vicdanlarına koyup, bu sevenlere sahip çıkmasını istiyorum” dedi.



