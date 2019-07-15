Endonezyalı gelin son yolculuğuna uğurlandı

-- Rina Ay'ın fotoğrafı

--ARŞİV- OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ



( GİRESUN ) GİRESUN



- 3 ay önce Giresun’un Espiye ilçesine gelin gelen ve dün eşiyle beraber gittiği yayla şenliği sonrası dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Endonezyalı Rina Stivwati Ay’ın cenazesi toprağa verildi.

Espiye ilçesi Ulucami’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çam Mahallesinde bulunan kabristanlığa getirilen Ay’ın naaşı burada eşinin akrabaları tarafından dualarla defnedildi. Öte yandan, Rina Stivwati Ay’ın internet üzerinde Mustafa Ay ile tanışarak evlilik kararı aldığı 3 ay öncede ilçeye gelerek Mustafa Ay ile dünya evine girdiği öğrenildi.

