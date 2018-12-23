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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Endonezya'daki tsunami (2) - BANTEN

Endonezya'daki tsunami (2) - BANTEN

- Tsunaminin yaşandığı yerlerden görüntülerEndonezya'daki tsunami - Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısı 62'ye yükseldiCAKARTA (AA) - Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'ndaki tsunamide, ölü sayısının 62'ye yükseldiğini açıkladı.
584 yaralı ve 20 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşan Nugroho, Pandenglang bölgesindeki Banten 'in, tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirtirken, bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise halka, boğaz etrafındaki kıyı şeridinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.BMKG ayrıca, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda dün gece meydana gelen volkanik patlama sonrası su altında oluşan toprak kaymasının tsunamiye neden olduğunun tahmin edildiğini bildirdi. - Ölü sayısının artmasından endişe ediliyorTsunaminin etkilendiği bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahil şeridindeki birçok turistik alanın tsunamiden olumsuz etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 1500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem Bild Gesi Tsunami Toprak Kayması 

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