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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Endonezya'daki 'seçim' davası - CAKARTA

Endonezya'daki 'seçim' davası - CAKARTA

Endonezya'daki "seçim" davası - CAKARTA

: - Güvenlik önlemlerinden detaylar - Duruşmadan detaylarCAKARTA (AA) - Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlarına ilişkin davanın son duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma sırasında, asker ve polis ekipleri başkent Cakarta 'da bulunan Anayasa Mahkemesi çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Polis Devlet Başkanlığı Başkent Polis Ekipleri 

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