Endonezya'daki 'seçim' davası - CAKARTA

: - Güvenlik önlemlerinden detaylar - Duruşmadan detaylarCAKARTA (AA) - Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlarına ilişkin davanın son duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma sırasında, asker ve polis ekipleri başkent Cakarta 'da bulunan Anayasa Mahkemesi çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.
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