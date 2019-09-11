Endonezya'daki mültecilerin kalıcı yerleşim talebi - CAKARTA
- Geçici barınakta bekleyen mültecilerden detaylar - Mültecilerin sözcüsü Hassan Ramazan'ın açıklamasıCAKARTA (AA) - Cakarta 'daki geçici bir barınakta yaşayan mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yerleştirilmeyi bekliyor. Afgan, Somali, Pakistan ve Sudan uyruklu mülteciler yerel hükümetin verdiği izin belgesi sona ermeden UNHCR tarafından kalıcı olarak yerleştirilmeyi bekliyor.
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