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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Endonezya'daki mültecilerin kalıcı yerleşim talebi - CAKARTA

Endonezya'daki mültecilerin kalıcı yerleşim talebi - CAKARTA

- Geçici barınakta bekleyen mültecilerden detaylar - Mültecilerin sözcüsü Hassan Ramazan'ın açıklamasıCAKARTA (AA) - Cakarta 'daki geçici bir barınakta yaşayan mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yerleştirilmeyi bekliyor. Afgan, Somali, Pakistan ve Sudan uyruklu mülteciler yerel hükümetin verdiği izin belgesi sona ermeden UNHCR tarafından kalıcı olarak yerleştirilmeyi bekliyor.

Mülteci Gesi Hükümet 

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