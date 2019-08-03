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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Endonezya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü - BANTEN

Endonezya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü - BANTEN



: - Depremden zarar gören binaların enkaz kaldırma çalışmaları - Yıkılan evlerden detaylar - Depremden etkilenenlerin sağlık kontrollerinin yapılmasıGÜNCELLEME - Endonezya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldüÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİCAKARTA (AA) - Endonezya'nın Java Adası açıklarında dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaşamını yitirdi.Endonezya Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Agus Wibowo, Banten ve Batı Java vilayetlerinde panik içinde güvenli bölgelere kaçarken 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Wibowo, depremde çoğu Banten 'in Pandeglang bölgesinde 223 binanın hasar gördüğünü, geçici barınaklara sığınan yüzlerce kişinin evine döndüğünü belirtti.
Ulusal televizyonlardaki deprem görüntülerinde, Banten ve Batı Java vilayetlerinde bir stadyum ve bazı hastaneler dahil çok sayıda binada hafif hasar meydana geldiği görülüyor.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Banten vilayetinin 151 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 42,8 kilometre altında gerçekleşmişti.Depremden sonra yapılan tsunami uyarısı kısa sürede kaldırılmıştı.

Ayetler Televizyon Hastane Güvenli Bölge Tsunami 

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