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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Endonezya’da Yeni Bir Tsunami Uyarısı

Endonezya’da Yeni Bir Tsunami Uyarısı

Yanardağın patlama anı

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-Tsunaminin ardından bölgenin görüntüsü,

( JAKARTA ) - Endonezya’da yeni bir tsunami uyarısı JAKARTA

- Endonezya'da cumartesi günü tsunamiye sebep olan Anak Krakatau yanardağının yakınındaki kıyı sakinleri, yanardağın yeni bir tsunamiyi tetikleyebileceği korkusuyla plajlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı. Endonazya’da cumartesi günü meydana gelen ve en az 281 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan tsunaminin ardından uzmanlar, yeni bir tsunami tehlikesine karşı halka uyarıda bulundu. Yetkililer, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau yanardağının, volkanik patlamalara devam etmesinin yeni bir tsunamiye sebep olabileceğini söyledi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, “Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansının önerileri, insanların sahilde faaliyet yürütmemeleri ve bir süre kıyıdan uzak durmaları gerektiği yönünde” dedi.
Endonezya’da tsunami için erken uyarı sistemi yok Sutopo Purwo Nugroho, sosyal medya hesabında ise tsunami için neden erken uyarı sistemi olmadığını açıkladı.
Endonezya’nın uyarı sisteminin depremleri izlemek için kurulduğunu ifade eden Nugroho, “Uyarı sistemleri, denizaltındaki toprak kaymaları ve ölümücül dalgalar meydana getiren volkanik patlamaları izleyemiyor” dedi.
Nugroho, afet gecesinde fon yetersizliği ile teknik hatalar ve can yelekleri konusundaki vandallık sebebiyle 2012 yılından beri tsunami uyarı sisteminin olmadığını belirterek, dünyadaki yanardağlarının yüzde 13’üne sahip olan Endonezya’nın bu sistemi geliştirmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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