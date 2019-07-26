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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Endonezya’da Volkan Patladı Haberi

- Endonezya’da Volkan Patladı Haberi

Volkan detay

( JAVA ) - Endonezya’da volkan patladı JAVA

Kamera 


- Endonezya’nın Bandung şehrinde bir volkan faaliyete geçerek kül püskürdü. Endonezya’nın en büyük üçüncü şehri Bandung’da bir volkan faaliyete geçti. Patlama anı kameralara yansırken, volkandan toz ve kül bulutu yayılmaya başladı.
Patlamanın meydana geldiği Tangkuban Parahu yolu külle kaplandı. Endonezya Doğal Afet Ajansı, bölgedeki turistik noktaların kapatıldığını ve alarm verilerek bölgeyi boşaltma çalışmalarının başladığını duyurdu. Yetkililer, bölge sakinlerinin volkandan uzak durması gerektiği konusunda uyardı.
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