Endonezya'da tsunami mağduru balıkçılar zor günler geçiriyor - BANTEN İzle
- Yıkılan balıkçı barınaklarından detaylar - Karaya vurmuş ve batık teknelerden detaylar - Balıkçı Yanto'nun röportajı - Balıkçı Ahmet Süleyman'un röportajı - Sunda Boğazı'ndaki balıkçılar, tsunami felaketinin ardından geçim derdine düştü - Günlük tuttukları balıklarla evlerini geçindiren balıkçılar, tsunami korkusu ya da teknelerinin hasar görmesinden dolayı işlerine dönemiyorLABUAN (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiden olumsuz etkilenen balıkçılar, geçim sıkıntısı yaşıyor.Sunda Boğazı'ndaki Anak Krakatau Yanardağı'nda, cumartesi günü meydana gelen volkanik hareketlilik sonrası Banten eyaletinin sahil şeritlerini vuran tsunaminin ardından bölgede balıkçılık faaliyeti yapılamıyor.Eyaletin kıyı kesiminde yer alan Sumur, Labuan ve Carita bölgesindeki yüzlerce balıkçı teknesi tsunamide ağrı hasar gördü, birçok balıkçı da yeni bir tsunami oluşacağı korkusuyla denize açılamıyor.Tsunaminin ardından maddi açıdan zor günler geçiren balıkçılar, yetkililerden yardım bekliyor.Tsunamide teknesinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen 30 yaşındaki Yanto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık avından döndükten sonra tsunaminin geldiğini gördüğünü ve kaçtığını anlattı.Yanto, "Sahile geri döndüğümde teknemin kırılmış olduğunu gördüm. Günlük tuttuğum balıklardan elde ettiğim kazançla ailemin geçimini sağlıyordum. Teknem de kırıldı. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum.'' dedi. Tuttuğu balıklardan günlük ortalama 4 dolar kazandığını söyleyen Yanto, yeniden çalışabilmek için yeni bir tekne almak istediğini ve yetkililerden yardım beklediğini ifade etti. Balıkçılıkla uğraşan 36 yaşındaki Ahmet Süleyman, tsunami sırasında sahilden 10 metre uzaklıktaki evinden kaçarak canlarını zor kurtardıklarını anlattı.Süleyman, evinin tsunamide yıkıldığını belirterek "Evim yıkılmış ve balıkçı teknem kullanılamaz hale gelmişti. Tsunamide hem evimi ve hem de işimi kaybettim." diye konuştu. Toplanma alanı olarak kullanılan bir okulda kaldıklarını aktaran Süleyman, "Temel gıda ve giysiye ihtiyacımız var. Umarım yetkililer ev yardımı yapar. Bunca felakete rağmen ailemin hayatta olmasına şükrediyorum.'' ifadelerini kullandı.Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Sumur, Labuan ve Carita bölgelerinde 500’e yakın teknenin zarar gördüğünü açıkladı. Yetkililer, yanardağdaki devam eden hareketlilik ve zaman zaman oluşan yüksek dalgalar nedeniyle belli noktalardaki kıyı şeridinden uzak durulması çağrısı yaptı. - Endonezya'daki tsunamiBNPB'den yapılan açıklamada, Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 429'a çıktığı, yaralı sayısının bin 485 olduğu ve 154 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda yaptıkları incelemede, yanardağda meydana gelen patlamada kopan büyük kütlenin tsunamiye neden olduğunu belirtmişti.Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı."Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.