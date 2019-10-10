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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Endonezya'da sığınmacı protestosu (2) - CAKARTA

Endonezya'da sığınmacı protestosu (2) - CAKARTA

- Protestodan detaylar - Güvenlik görevlilerinin müdahalesiCAKARTA (AA) - Endonezya'da başkenti Cakarta'da çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci, barınma ve diğer temel insani ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Protesto Mülteci Başkent 

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