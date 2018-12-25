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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Endonezya’da Ölü Sayısı 429’a Yükseldi İzle

Endonezya’da Ölü Sayısı 429’a Yükseldi İzle

Yanardağın patlama anı

( JAKARTA ) - Endonezya’da ölü sayısı 429’a yükseldi JAKARTA

Sivil Toplum Kuruluşu Tıbbi Malzeme Patlama Anı Tsunami Felaketi Baş Ağrısı 


- Endonezya’da cumartesi günü meydana gelen tsunaminin ardından bilanço her geçen gün artıyor. Son yapılan açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 429’a yükselirken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Endonezya’da hafta sonu meydana gelen tsunami ağır hasara yol açtı. Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 429’a yükseldi. Yetkililer bin 400 kişinin yaralandığını ve en az 128 kişinin kaybolduğunu bildirirken, 5 binden fazla kişinin ise bölgeden tahliye edildiğini belirtti.
Halk sağlığı ile ilgili endişeler büyüyor Uzmanların yeni bir tsunami felaketine karşı uyarıda bulunduğu bölgede, halk sağlığı ile ilgili endişeler de artıyor. İnsani yardım ekipleri, afet bölgelerinden tahliye edilenlerin geçici bir süre kaldıkları tahliye bölgelerinin tıka basa dolduğunu ve temiz su ile tıbbi malzemelerin azaldığını belirtti.
Bir sivil toplum kuruluşunda doktor olarak görev alan Rizal Alimin, birçok çocuğun ateşli hastalık geçirdiğini ve baş ağrısı şikayetleri olduğunu belirterek tedavi için tıbbi kaynakların azaldığına dikkat çekti. Alimin, “Her zamankinden daha az tıbbi malzememiz var. Bu durum buraya gelen hastalar için sağlıklı değil. Yeterince temiz su ve yiyecek yok insanlar yerlerde yatıyorlar” diyerek bölgedeki durumu dile getirdi. Yanardağ tsunamiye sebep oldu Endonezya’da cumartesi günü meydana gelen tsunamiye Sumatra ve Malezya arasında bulunan ve Endonezya'ya bağlı bir ada olan Karakatau Adası’ndaki Anak Krakatau Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sebep olmuştu. Uzmanlar yanardağın hala lav püskürttüğünü söyleyerek yeni bir tsunami tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
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