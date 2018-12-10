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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Endonezya'da Myanmar karşıtı protesto - CAKARTA

Endonezya'da Myanmar karşıtı protesto - CAKARTA

- Protestodan detaylar - KNSR Genel Sekreteri Ibnu Khajar'ın açıklaması - Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar protesto edildiCAKARTA (AA) - Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları Endonezya'nın başkenti Cakarta 'daki büyükelçilik binası önünde protesto edildi.Rohingya Dayanışması Ulusal Komitesinin (KNSR) Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriye katılan kalabalık, ellerinde pankartlarla Myanmar aleyhine sloganlar attı.Polisin yürüyüşe izin vermediği gösteride, daha sonra araçlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Endonezya Temsilciliği binasına giden göstericiler, BM'ye Arakan'da insan haklarına karşı yapılan ihlallere karşı çözüm bulması çağrısında bulundu.Gösteride ayrıca, Arakan'da yaşanan şiddet ve trajedi piyesle canlandırıldı.KNSR Genel Sekreteri Ibnu Khajar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Arakan'da insanlığa karşı işlenen suçları gündeme getirmek için toplandık. BM Genel Kurulu toplantısında Arakan sorununun görüşülmeyecek olmasından dolayı da hayal kırıklığı yaşıyoruz. BM'nin Arakan meselesine ciddiyetle yaklaşmasını umuyoruz.'' ifadelerini kullandı.Khajar, Endonezya hükümetine Myanmar ile diplomatik ilişkileri sonlandırması konusundaki çağrılarını da yinelediklerini vurguladı.KNSR, geçen hafta da Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemişti. - Arakanlı Müslümanlara etnik temizlikBirleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecinin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Kırıklı Soykırım İnsan Hakları Uluslararası Hükümet 

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