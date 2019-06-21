Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Endonezya'da Kibrit Fabrikasında Yangın: En Az 30 Ölü

- Endonezya'da Kibrit Fabrikasında Yangın: En Az 30 Ölü

Kibrit fabrikası yangın

( JAKARTA ) - Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın: En az 30 ölü JAKARTA

Fabrika Altın Madeni Başkent Havai Fişek Havai Fişek Fabrikası 


- Endonezya'nın Sumatra adasında bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybetti. En az 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Endonezya'nın, Sumatra adasında bir kibrit fabrikasında yangın çıktı. En az 30 kişinin hayatını kaybettiğinden endişelenilen yangında ilk belirlemelere göre en az 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Yetkililer, fabrika işçilerinin kadın olduğunu ve çocuklarını da birlikte işe getirmelerinin muhtemel olduğunu söyledi.

Kuzey Sumatra'nın Felaket Ajansı Başkanı Riadil Lubis, "Yangına neyin neden olduğunu bilmiyoruz, ancak söndürüldü" açıklamasını yaptı. Endonezya'da 2017'de yapılan bir araştırmaya göre ülkede kadınları çalıştıran iş yerlerinin zorlu çalışma koşulları var. Araştırmaya göre, kadınların iş yerlerindeki deneyimleri yalnızca iş yerinde değil evde ve toplumda da refah içinde yaşamalarına etki ediyor. Birçok Endonezyalı fakir ve güvensiz çalışma koşullarında çalışıyor. Bu yılın başlarında, ruhsatsız bir altın madeni çöktüğünde onlarca madenci hayatını kaybetmiş, 2017 yılında başkent Jakarta yakınlarındaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen bir yangında en az 47 kişi hayatını kaybetmişti.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı