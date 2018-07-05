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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Endonezya’da feribot kazası : 34 ölü

- Endonezya’da feribot kazası : 34 ölü

Denizden görüntüler

Ölümcül Kaza 2009 Yılı Feribot Kazası 

-Yaşanan can pazarı

( JAKARTA ) JAKARTA

- Endonezya’da Salı günü batan feribot kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi. Endonezyalı yetkililer aralarında çocuklarının da bulunduğu en az 34 kişinin Endonezya’da batan feribotta hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sulavesi adasından Selayar adasına yol alan 48 metrelik feribotta 190 kişiyi üzerinden 155 kişi kazadan kurtulmayı başardı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, birkaç küçük gemi yolcuları kurtarmaya çalışırken kötü havalar büyük gemilerin yaklaşmasını engelledi. Deniz taşımacılığı Güneydoğu Asya'daki 17 bin adayı birbirine ulaştırmak için çok yaygın kullanılan bir yöntem olmasına rağmen düşük güvenlik önlemleri ve aşırı yüklü tekneler nedeniyle sık sık ölümcül kazalar meydana geliyor. Endonezya'da 2009 yılında feribot kazalarında 300'den fazla insan hayatını kaybetmişti.
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