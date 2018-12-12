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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Endonezya’da Dev Piton Bir Evin Su Borusuna Gizlendi İzle

- Endonezya’da Dev Piton Bir Evin Su Borusuna Gizlendi İzle

su borusundan çıkarılan piton

Uzunlu Demir Çubuk Başkent 

-detay

( JAKARTA ) - Endonezya’da dev piton bir evin su borusuna gizlendi JAKARTA

- Endonezya’nın başkenti Cakarta'da bulunan Java Adası'nda bir evin su borusuna gizlenen dev piton ekiplerce çıkarıldı. Endonezya’nın başkenti Cakarta'da bulunan Java Adası'nda bir evin gider su borusuna gizlenen dev piton, bir demir parçasıyla saklandığı yerden çıkarıldı. Saklandığı yerden ekiplerce güçlükle çıkarılan dev piton, maksimum 10 metre uzunluğa ulaşabiliyor, Endonezya ve Güneydoğu Asya'da yaygın olarak görülüyor. Bir demir çubuk yardımıyla saklandığı yerden çıkarılan ve dünyanın en uzun yaşayan yılanı olarak bilinen 'Retiküle' piton ekipler tarafından çuvala konularak götürüldü.
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