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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
- Endonezya’da Cezaevinde İsyan: 258 Mahkum Kaçtı

- Endonezya’da Cezaevinde İsyan: 258 Mahkum Kaçtı

Yangın çıkan hapishanenin görüntüsü

( PAPUA ) - Endonezya’da cezaevinde isyan: 258 mahkum kaçtı PAPUA

Hapishane Göz Yaşartıcı Gaz Bağımsızlık Günü Öğrenciler Bağımsızlık 


- Endonezya’da isyan çıkartarak hücrelerini ateşe veren 258 mahkum, cezaevinde kaçtı. Endonezya'da öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı çıkan protestolar cezaevine sıçradı. Batı Papua eyaletindeki Sorong şehrinde yaklaşık 500 mahkumun bulunduğu bir cezaevinde kalan tutuklular çıkardıkları isyan sırasında önce hücrelerini ateşe verdi ardından da cezaevinden kaçtı. Yetkililer, yangının ardından hapishaneden kaçan 258 mahkumdan yalnızca 5’inin bu sabah cezaevine geri döndüğünü açıkladı.
İsyan sırasında kaçan mahkumlara müdahale eden bazı hapishane çalışanları, atılan taşlar nedeniyle yaralandı. Cumartesi günü Surabaya kentinde Endonezya’nın bağımsızlık günü kutlamalarına katılmadığı gerekçesiyle Papualı üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı. Dün, Batı Papua’nın başkenti Manokwari'de binlerce kişi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmiş, gösterilerde meclis binası ateşe verilmişti. Bugün de Sorong’da yaklaşık 500 kişinin katıldığı gösterilerde, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo gösterilerin ardından halka sağduyu çağrısı yaparak ve Surabaya’daki olayların soruşturulacağını söyledi.


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