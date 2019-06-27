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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edilmesi - CAKARTA

Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edilmesi - CAKARTA



: - Mahkemeden detaylarEndonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edilmesi - Devlet Başkanı Joko Widodo’ya karşı seçimi kaybeden Prabowo Subianto’nun itirazı reddedildiCAKARTA (AA) - Endonezya’da nisan ayındaki başkanlık seçimlerini kazanamayan Prabowo Subianto’nun hile olduğu gerekçesiyle sonuçlara yaptığı itiraz reddedildi.

Başkanlık Seçimi 

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