- Endonezya’da 7 Büyüklüğünde Deprem - Tsunami Alarmı Verildi

- Endonezya’nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremin ardından tsunami alarmı verildi. ABD Jeoloji Merkezi (USGS), Endonezya‘nın kuzeydoğusunda bulunan Sumatra Adası'nda bugün 7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin Sumatra Adası'ndaki Teluk Betung şehrinin 227 kilometre açıklarında, yerin 59 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Ciddi herhangi bir kayıp bildirilmeyen depremin ardından Endonezya Jeofizik Ajansı, tsunami uyarısında bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım