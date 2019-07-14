-Bir kişinin evin balkonundan depremi çekme görüntüsü
( JAKARTA ) - Endonezya’da 7.3 büyüklüğünde deprem JAKARTA
- Endonezya’nın doğusundaki Kuzey Maluku bölgesinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Kuzey Maluku bölgesinde yer alan Halmahera adası açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
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