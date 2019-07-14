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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- Endonezya’da 7.3 Büyüklüğünde Deprem

- Endonezya’da 7.3 Büyüklüğünde Deprem

Sokakta depreme yakalanan insanlar

Deprem Akalan Gesi 

-Bir kişinin evin balkonundan depremi çekme görüntüsü

( JAKARTA ) - Endonezya’da 7.3 büyüklüğünde deprem JAKARTA

- Endonezya’nın doğusundaki Kuzey Maluku bölgesinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Kuzey Maluku bölgesinde yer alan Halmahera adası açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
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