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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Endonezya'da 20 Arakanlı Müslüman kurtarıldı - KUALA Haberi

Endonezya'da 20 Arakanlı Müslüman kurtarıldı - KUALA Haberi

- 20 Arakanlı Müslümandan detaylar - Langsa Valisi Usman Abdullah'ın röportajıKUALA IDI (AA) - Endonezya'nın Açe bölgesinin kuzeyinde denizde sürüklenen bir teknede 20 Arakanlı Müslüman'ın kurtarıldığı bildirildi.
Yerel bir afet yetkilisi, 20 Arakanlı Müslüman'ın aç ve zayıf düşmüş halde sahile 3 kilometre açıkta balıkçılar tarafından fark edildiğini söyledi.

Yaşları 14 ila 28 olan Arakanlı Müslüman erkeklerin nereden yola çıktığı ve nereye gittiği henüz bilinmezken, 15 gündür teknede oldukları belirtildi.Arakanlı Müslümanların Doğu Açe 'de donanmaya ait bir barınağa yerleştirildiği, köylülerin gruba gıda, içme suyu ve giysi yardımında bulunduğu kaydedildi. - Arakanlı Müslümanlara etnik temizlikBirleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecinin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Soykırım İnsan Hakları Uluslararası İçme Suyu Hükümet 

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