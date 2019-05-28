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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Ender görülen ve koruma altına alınan ‘İtecik Lalesi’ Denizli’de bulundu İzle

Ender görülen ve koruma altına alınan ‘İtecik Lalesi’ Denizli’de bulundu İzle

lalenin uzaktan görüntüsü

Mantar Toplama Irak 

-lalelerden farklı detaylar
-bulan vatandaş ile röp
-lalelerden görüntüler
-bulunduğu dağdan görüntü

( DENİZLİ - ÖZEL) DENİZLİ

- Uşak'ta halk arasında ‘İtecik lalesi’ diye adlandırılan ve koruma altına alınan şakayık türü çiçeğe Denizli’de de rastlandı. Uşak merkeze bağlı Kayaağıl Köyü'ndeki İtecik Dağı'nın bin 200 metre yüksekliğindeki zirvesinde açan çiçek, Denizli’de de bulundu. Merkezefendi ilçesi yakınlarından dağlık alanda yaklaşık bin 200 metre rakımda bulunan ‘İtecik lalesi’ görenleri kendine hayran bırakıyor. Ender rastlanan ve Uşak’ta koruma altına alınıp koparma cezası bulunan çiçeğe Denizli’de ilk kez rastlanıyor. Dağlık alana mantar toplamaya giden vatandaşlar tarafından bulunan ‘İtecik lalesi’nin Denizli’de de korum altına alınması bekliyor. “Çok heyecanlandım, fotoğraflarını çektim” Çiçeği dağa mantar aramaya gittiklerinde fark ettiklerini aktaran Ahmet Aydın, çiçeğin dikkatini çektiğini ve internetten araştırdığını söyledi.

Lalenin haberlerde gördüğü ender görülen İtecik Lalesi olduğunu fark ettiğini belirten Aydın, “Haberleri izledim, orada gördüğüm lalenin aynısı olduğun fark ettim. Ağacı andırıyor, yuvarlak ve topuz halinde. Mandalinaya benziyor, rengi de kıpkırmızı. Tabak halinde açıyor, açtığında da kırmızı içinde sarı renklerle donatılmış bir hali var. Gördüğümde çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Böyle şeylerin Denizli’mizde yetişmesi beni mutlu etti. Merakımdan fotoğraflarını çektim, hatıra olarak sakladım” dedi.

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