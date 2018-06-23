Ender görülen peçeli baykuşları itfaiye kurtardı İzle

--Baykuşun doğal yaşam parkı ekiplerine teslim edilmesi



( KOCAELİ )- Kurtarılan baykuş, doğal yasam parkına teslim edildi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde doğada ender görülen bir tür olan ve bir evin merdiven kısmına sıkışan 4 peçeli baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Doğal Yaşam Parkı yektilerine teslim edildi. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi İskele Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Külünk isimli bir vatandaş, daha önce evin bahçesine gördüğü 4 baykuşun, evinin merdiven altına sıkıştığını gördü. Baykuşların merdiven altından çıkamadığı fark eden Külünk, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, baykuşları özenle merdiven altından çıkararak kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen baykuşlar, kontrollerinin yapılarak doğaya salınması için Kartepe’de bulunan Ormanya Doğal Yasam Parkı’na götürüldü. Daha önce de aynı türden baykuşlara ilçede ender rastlanıldığını söyleyen itfaiye ekipleri, baykuşu gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için doğal yaşam parkı yetkililerine teslim ettiler. Baykuşun kurtarıldığını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler. (MK

