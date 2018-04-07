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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'En zor yılımızda dünyanın en çok büyüyen ülkesi olduk' - TRABZON

'En zor yılımızda dünyanın en çok büyüyen ülkesi olduk' - TRABZON

"En zor yılımızda dünyanın en çok büyüyen ülkesi olduk" - TRABZON - Salondan detay - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fındıklı'nın konuşması"En zor yılımızda dünyanın en çok büyüyen ülkesi olduk" - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fındıklı: - "2017'de herkesi şaşırtacak şekilde yüzde 7,4 büyüdük ve G20'nin içinde Çin'i de geride bırakarak en fazla büyüyen ülke olduk. En zor günümüzde, yılımızda dünyanın en çok büyüyen ülkesi olduk" - "Allah nasip ederse, ekonomik açıdan bütün saldırılara rağmen büyümemize ve gelişmemize devam edeceğiz"TRABZON (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, "2017'de herkesi şaşırtacak şekilde yüzde 7,4 büyüdük ve G20'nin içinde Çin'i de geride bırakarak en fazla büyüyen ülke olduk. En zor günümüzde, yılımızda dünyanın en çok büyüyen ülkesi olduk." dedi.
Fındıklı, Trabzon 'da bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarında yaşanan değişim ve dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İktidara geldikleri günden bu yana ülkenin ekonomik anlamda üç kat büyüdüğünü belirten Fındıklı, "Ekonomik açıdan baktığınız zaman ülkeyi üç kat büyütme imkanı bulduk. 3 bin dolarlardan aldığımız ekonomiyi bugün 10 bin dolarlara kadar getirdik. 30 milyar dolar olan ihracatı 160 - 170 milyar dolarlara getirdik. Türkiye'yi G20'nin içine taşıdık." diye konuştu.
Fındıklı, Gayri Safi Milli Hasıla'nın 800 milyar doların üzerine çıktığını, alt ve üst yapı yatırımlarının hızla devam ettiğini anlattı.Fındıklı, şöyle devam etti:"15 Temmuz'dan sonra hem dünya ekonomisindeki düşünce, değerlendirme kuruluşları hem de içerideki bazıları, Türkiye'nin artık siyasi istikrarının kaybolacağını, Türkiye'de siyasetin çökeceğini, ekonominin de beraber çökeceğini yazmaya, çizmeye ve büyük bir hevesle takip etmeye başladı ancak bu millet o kadar büyük bir millet ki, liderine o kadar bağlı bir toplum ki 2017'de herkesi şaşırtacak şekilde yüzde 7,4 büyüdük ve G20'nin içinde Çin'i de geride bırakarak en fazla büyüyen ülke olduk. En zor günümüzde, yılımızda dünyanın en çok büyüyen ülkesi olduk."Fındıklı, Türkiye'nin yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Allah nasip ederse ekonomik açıdan bütün saldırılara rağmen büyümemize ve gelişmemize devam edeceğiz." dedi.
Düzenledikleri toplantılarla illerin ekonomik beklentilerini tespit etmeye çalıştıklarını dile getiren Fındıklı, "Hazırlayacağımız rapor Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Trabzon 'un geleceğiyle ilgili yol haritasını belirleyecek." ifadesini kullandı.

Dünya Ekonomisi Toplantı Milyar Dolar Yol Haritası Saldırı 

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