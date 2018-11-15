- En yetenekli öğrenciler eğitilmek için seçildi

--Kaymakam röp

--Öğrenciler röp



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde “Eğitimde 3 Adım Projesi” kapsamında ilçe genelindeki bütün okullardan 6 dalda yetenekli öğrencilerin seçmeleri yapıldı. Geçen yıl ilçe genelinde başlanılan “Eğitimde 3 Adım Projeleri”nin önemli bir ayağı olan yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi, desteklenmesi çalışmaları devam ediyor. İlçe genelindeki bütün okullarda toplam 6 dalda müzik, edebiyat, tiyatro, spor ve bilim gibi çeşitli alanlarda en yetenekli öğrenciler belirlendi ve bunlar için ön seçim yapıldı. Ön seçimin ardından esas seçimlerin yapılacağını kaydeden İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, ilçedeki en başarılı öğrencileri kendi branşlarında, yetenekli olduğu alanlarda eğitmek istediklerini kaydetti.

Kaymakam Taş, “Geçen sene ki çalışmalarımızda büyük başarılar elde edildi. Öğrencilerimiz çeşitli spor dallarında dereceler elde ettiler. Ortaya çok güzel eserler ortaya çıktı bilim dalındaki yarışmalarda derecelerimiz var, bunun yanında örneğin tiyatro dalındaki öğrencilerimiz sinema oyunlarında oynama şansı elde etti. Biz çalışmalarımızı daha da geliştirmek daha da geliştirmek istiyoruz, bu öğrencilerimiz geleceğimiz teminatı olan gençlerimiz olacak, bizim gururumuz olacak” dedi.

“Projemizin yaygınlaşmasını istiyoruz” Projenin yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade eden Taş, “Milli Eğitim Bakanlığımızın da yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve desteklenmesi vizyonunu desteklediğini biliyoruz ve projemizin de bunu yerel anlamda basamağı olmasını ümit ediyoruz. İnşallah yerelden yukarı doğru giderek en kabiliyetli öğrenciler seçilir ve bunlar hem ülkemize hem de dünyaya değer katacak insanlar olarak yetişirler” diye konuştu.

“Bu projenin bize çok katkısı oldu” Seçmelere katılan İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencilerinden Burak Birol düşüncelerini ifade ederek, “Bu projenin bize çok katkısı oldu. Derslerimiz de veya boş vakitlerimizde, mesela boş vakitlerimizde elimizden telefon düşmüyordu ama şuanda olan bir yeteneğimizi geliştirmek imkanı bulduk. Yeterince derslerimizde önem vermiyorduk şimdi ise tiyatro ile birlikte bunları geliştirme imkanı bulduk. Bu vesile ile başta kaymakamımız Alper Taş’a ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Başka bir ilköğretim öğrencisi Özge Orhan ise kendisinin resim çizmeyi çok sevdiğini ve kendisini bu alanda geliştirmeyi isteğini belirtti.

(HK-Y)

