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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
En yeni otomobil ve motosiklet modelleri tanıtıldı - BELGRAD

En yeni otomobil ve motosiklet modelleri tanıtıldı - BELGRAD



: - Belgrad 'da açılan Uluslararası Otomobil ve Motosiklet Fuarı'ndan görüntüler - Sırbistan Çevre Bakanı Goran Trivan'ın açıklaması - Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da 28 Mart'a kadar açık kalacak Uluslararası Otomobil ve Motosiklet Fuarı'nda 70 marka en son modellerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyorBELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da başlayan Uluslararası Otomobil ve Motosiklet Fuarı'nda markaların en son modelleri ziyaretçilerle buluştu. Belgrad 'daki Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 20 ülkeden 34 otomobil ile 36 motosiklet markası en yeni modellerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.Fuarın açılışını yapan Sırbistan Çevre Bakanı Goran Trivan, böylesine büyük bir organizasyon için Sırbistan'ı seçen yetkililere teşekkür ederek, otomobil üreticilerinin ekolojik dengeyi korumak adına gösterdikleri özverinin her geçen gün arttığına dikkati çekti.28 Mart'a kadar devam edecek fuarın ilk gününde, sergilenen lüks otomobillerin yanı sıra çevreci hibrit otomobiller de yoğun ilgi gördü.Ziyaretçilerin birbirinden farklı otomobil ve motosiklet modellerini yakından inceleme ve kampanyalar hakkında detaylı bilgi alma imkanı bulduğu fuarın bu yılki en pahalı aracı 379 bin avrodan başlayan fiyatıyla Lamborghini Huracan, en ucusu ise 7 bin 300 avrodan başlayan fiyatıyla Lada oldu.

Hibrit Otomobil Ekolojik Ziyaretçiler Başkent Lüks Otomobil 

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