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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
En yaşlı 6 öğretmen kahvaltıda buluştu

En yaşlı 6 öğretmen kahvaltıda buluştu

Konuşmalardan detaylar

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-En yaşlı öğretmenler konuşurken
-En yaşlı öğretmenlerden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Atatürk’ü gören Bahriye öğretmen: “Atatürk’e şeker attım” TEKİRDAĞ

- 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Tekirdağ’da en yaşlı 6 öğretmen için kahvaltılı buluşma programı düzenlendi.
CHP Süleymanpaşa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı buluşma toplantısına yaşları 70 ile 100 arasında değişen kentin en yaşlı 6 öğretmenin yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.
Programda bir konuşma yapan CHP Süleymanpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Çolakoğlu, “Biz CHP Süleymanpaşa İlçe Kadın Kolları olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde ne yapabileceğimizi düşündük. Aslında tek bir gün değil her gün öğretmenler günü. Bir güne sığdıramayacağımızın da çok farkındayız aslında. Öğretmenlerimiz bir günde anlatmamızın bir güne sığdırmamızın imkanı yok. Keşke imkan olsa da bütün Tekirdağ'daki Süleymanpaşa’daki bütün okulları gezip bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlayabilsek. Düşündük bizde arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye dedik ki temsilen eğer kendileri de teşrif ederlerse Tekirdağ’daki en yaşlı, eski demeyeceğim en olgun en çok insanlara dokunabilme zamanını yakalayabilmiş öğretmenlerimizi davet edelim dedik. Sağ olsunlar kırmadılar geldiler” dedi.
Binlerce öğrenciyi yetiştiren kentin en yaşlı öğretmenleri de eğitim hayatları boyuna başından geçen enteresan olayları anlattılar. Kentin en yaşlı 6 Öğretmenin konuşmalarının satır başlıkları şöyle: “Tunceli erkek öğretmen okulunu çekmiştim. Ankara’dan babama telefon açtım ‘Baba ben Tuncel Erkek Öğretmen okulunu çektim gidiyoruz arkadaşlarla’ dedim sonra bir sessizlik oldu Babam, kalın bir ses tonuyla ‘Oraya kız gitmez’ dedi.
Bizler öğretmeniz ölünceye kadarda öğretmen olacağız. Öğretmenlik sadece okulda yapılmıyor. Hayatta da bazı öğretilerimiz oluyor. Gençlerimize örnek olmaya çalışıyoruz. 99’da emekli oldum. Aydoğdu’da idarecilik yapmak çok zordu. Ben oraya geldiğimde 280 tane devamsız öğrenci vardı. Ben oraya geldikten sonra bu sayıyı 18’e kadar düşürdüm. Yokluk içerisinde idarecilik yaptım” dediler. “Yataktan kalktım geldim” Mediha Tetikol ise yataktan kalkıp geldiğini ifade ederek, “Hatta yataktan kalktığım zamanda bir düştümde öyle geldim. Fakat çok arzu ettim gelmeyi. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.
Atatürk’ü gören öğretmen konuştu 90 yaşındaki Bahriye Adalı isimli öğretmen, Atatürk’ü gördüğünü ifade ederek,”Polis beni kaldırımda durdurdu. Bir baktım Atatürk arabasıyla geliyor. Siz bilemezsiniz şeker vardı babam bana getirmişti. Atatürk geçerken ben o şekerlerden çok ağır geçiyordu arabaya attım şekerleri. Şekerler Atatürk’ün şapkasından dökülmeye başladı.
Atatürk böyle bakındı. Bakınınca ben avucumdaki bütün şekerlerin hepsini attım. Atatürk arabayı durdurdu ve ağzına bir tane şeker aldı beni selamladı” dedi.
Konuşmalardan sonra yaşlı öğretmenlere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
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