En yakınındaki kişi hırsız çıktı...Bacadan halatla indiler, çelik kasayı patlattılar bu görüntüler ele verdi İzle

( BURSA - ÖZEL)- 15 metre yükseklikteki havalandırma boşluğundan halatla girdikleri evi soyan birisi akraba 3 zanlıdan 2'si güvenlik kamerasından yola çıkan ekiplerce yakalandı- Hırsızlık zanlılarından 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, firari olan akraba zanlının ise yakalanmasına çalışılıyor BURSA



- Bursa’da soymak için plan yaptıkları eve 15 metrelik bacadan halatla inen birisi akraba 3 soyguncu yatak odasındaki çelik kasayı patlattıktan sonra 73 bin doları alıp kayıplara karıştı. Soyguncuların eve geliş ve kaçışları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerden yola çıkan polis 3 zanlıdan 2'sini yakaladı. Firari akrabanın yakalanmasına çalışılırken, 2 zanlı tutuklandı. Dolarların bir kısmı ise bulundu. Ev sahibi ise, "En çok birlikte yemeğimizi paylaştığımız akrabamızın hırsızlık olayında bağlantılı çıkması bizi yıktı "dedi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre Kadir Caran bayramın ikinci günü ailesiyle birlikte Uludağ’a pikniğe gitti. Bu sırada aynı sokakta oturan amcasının damadı H.B. (43) Caran’ın ailesiyle birlikte evden çıktıklarını görünce telefonla E.D. (45) ve H.E.’yi (32) arayarak gelmelerini söyledi.



Şüpheliler sokağın başında buluşup ilk olarak evin etrafını kontrol etti. Sonrasında 3 katlı apartmanın demir kapısını keskiyle keserek içeri giren soyguncular apartmanın merdivenlerinden 15 metre yükseklikteki havalandırma boşluğuna ulaşarak buradan halat yardımıyla aşağıya indi. Yatak odasının bulunduğu odanın kapısını kıran soyguncular gardıroba saklanmış çelik kasayı çarşafa sararak salona kadar getirdi. Burada çekiç ile patlatılan kasanın içerisinde bulunan, 73 Bin dolar, çek defteri, bir miktar altın ve ruhsatlı tabancayı alarak kayıplara karıştılar. Eve gelişleri güvenlik kameralarına yansıdı Evin bulunduğu sokağın başında buluşan soyguncuların eve gelişlerinin ve gidişleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüler ilk olarak H.E.’nin sokağa girişi ve ardından E.D.’nin buluşarak evin çevresinde tur attıkları görünüyor. Sonrasında şüphelilerden E.D.’nin kasadan aldıklarıyla kaçtığı görülüyor. Şüphelilerin H.B.’nin sürdüğü araca binerek olay yerinden hızla kaçtıkları öğrenildi. "Onlar babamın birikimiydi" Piknikten eve geldiklerin de kapıların kırıldığını ve kasanın salonun ortasında açılmış ve içi boş halde olduğunu gören ev sahibi Kadir Caran’ın, "babamın birikimleri gitti" diyerek sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Caran sakinleştikten sonra 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Caran’ın ifadesini alırken, sonrasında Olay Yeri İnceleme ekiplerini çağırdı. Ekiplerin kasada parmak izinden çok ter ve doku örneklerine rastladığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkallarini belirleyerek arama çalışması başlattı. Kısa sürede yakalanan üç şüpheliden E.D. ve H.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kaçan ve Caran’ın amcasının damadı olduğu öğrenilen H.B.’nin polis ekipleri tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Yakını çıktı Olayın şokunu üzerinden güçlükle atan Kadir Caran, zanlılardan birisinin akraba çıktığını öğrenince bir kat daha yıkıldı. Pikniğe gittiğini belirten Caran, "Biz dağda piknik yaptığımız sırada meğerse bizim gitmemizi bekliyorlarmış ve takip ediyorlarmış. Ellerini kollarını sallayarak içeri girmişler. Havalandırma boşluğundan girilmiş gibi bir durum var polisler de bunu söyledi.



Fakat kapılarda da kırıklar var. Polis bana "senin yakınlarından biri bunu yapan" dedi.

Başta inanmak istemedim ama sonradan tahmin ettim. Benimle aynı kaptan yemek yiyen aynı evi paylaştığımız akrabam. Bana en çok bu koydu. Çünkü bu gidenler benim babamın birikimleriydi. Kasanın içerisinde 73 Bin dolar, bir miktar altın, çek defteri ve bana ait ruhsatlı silah vardı. Hepsini almışlar. Ama Allah razı olsun polislerimizden hemen soyguncuları buldu. Helal paraymış ki bulundu. 60 Bin dolar geri geldi. İnşallah kalanı da gelir’’ dedi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro ekipleri tarafından yakalanan ve adliyeye çıkarılan şüpheli H.E. ve E.D.’nin tutuklandığı öğrenildi.