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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
En temiz köpek...'Linda', oto yıkamadaki dev fırçalarla yıkanıp serinliyor Haberi

En temiz köpek...'Linda', oto yıkamadaki dev fırçalarla yıkanıp serinliyor Haberi

Linda yıkanırken detay görüntü

Fenomen Sosyal Medya Yurt Dışı Benzin İstasyonu Benzin 

-Linda'nın benzinlik çalışanları ile görüntüsü
-Benzinlik çalışanı ile röportaj
-detaylar

( İZMİR -ÖZEL)- En temiz köpek, yıkanma yöntemiyle fenomen oldu İZMİR

- İzmir Narlıdere’deki bir benzin istasyonunda bakılan Linda isimli köpek, araçlar oto yıkama bölümüne girdiğinde dev fırçalar eşliğinde yıkanıyor. Linda’nın özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla günde 15 defa yıkandığını belirten benzinlik çalışanları, köpeği görmek için aracını yıkatmaya gelen müşterilerin olduğunu söyledi.

5 yaşındaki Linda isimli köpek, yaklaşık 4 yıldır İzmir Narlıdere’de bulunan bir benzin istasyonundaki çalışanlar tarafından bakılıyor. Linda, 2 yıldır da oto yıkama bölümündeki fırçalar aracılığıyla yıkanıyor. Özellikle yaz aylarında sık sık yıkanan Linda, çevresinde “en titiz köpek” olarak tanınıyor. Benzinlik çalışanları, Linda’nın sevimli hallerini görmek için gelen müşterilerin olduğunu belirtti.
Linda, yıkanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle de fenomen oldu. Çok sayıda kişi, Linda'nın görüntülerini paylaştı. "Serinleme amaçlı yıkanıyor" Benzinlik çalışanlarından Mustafa Bingöl, “Linda araçlar geldiğinde yıkanıyor. Özellikle onun için gelen müşteriler var. Kameraya çekip internete yüklüyorlar. Hatta yurt dışından izne gelip Linda’nın videolarını çekerek oradaki çevresine yollayanlar var. Yaz aylarında sıcaktan bunaldığı için günde 10-15 kere yıkanıyor. Kışın da günde 3-5 kez yıkanıyor. Bu onun için eğlenceden ziyade serinleme amaçlı bir durum. Aynı zamanda en temiz köpeklerden biri. Linda’yı biz besliyoruz. Bakımını üstleniyoruz. Hayvanı sevdikçe o da size ilgi gösteriyor. Birbirimize alıştık. O da burayı sahiplendi" dedi.

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