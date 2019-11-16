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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
En süslü balık tezgâhı için yarıştılar

En süslü balık tezgâhı için yarıştılar

-süslü balık tezgahları detay

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--balıkçı eşref balyemez ve Adnan demir açıklamaları
--Detay
--Amatör balıkçıların denize açılması havadan detay

( SİNOP ) SİNOP

- Lakerda Festivali’nde yarışmacılar 'en süslü tezgâh' için hünerlerini sergilediler. Lakerda Festivali’nde balıkçılar, en süslü balık tezgâhı ödülü için mücadele ediyor. Festival kapsamında birbirinden süslü balıkçı tezgâhları, kıyasıya yarıştı. Sinoplu balıkçı Eşref Balyemez, “Şehrimizde Lakerda Festivali kapsamında en süslü balıkçı tezgâhı yarışmasına katıldık. İddialıyız, kazanacağımızı ümit ediyoruz” dedi.
Yarışmada süslü tezgahın yanı sıra sadelikten yana olan tezgahlar da mevcuttu. Balıkçı Adnan Demir, “Biz de yarışmaya katıldık, ama tezgahımızı süslemedik. Bence önemli olan sadeliktir, balığın saf güzelliğidir” diye konuştu.
Ardından amatör balıkçılar, Buzhane önündeki kayık limanından denize açıldılar. Yarışmaların kazananları, festivalin son günü jürinin kararıyla belirlenecek. (OSM-SLH-Y)
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