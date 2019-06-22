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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
En sulu şaka kazayla bitti... Kuzenini ıslatmak isterken, kendi kazdığı kuyuya böyle düştü Haberi

En sulu şaka kazayla bitti... Kuzenini ıslatmak isterken, kendi kazdığı kuyuya böyle düştü Haberi

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kahkaha Kamera Güvenlik Kamerası Su Savaşı Japon Turist 

-Şahsın yere düşmesi
-Kuzeninin ıslatmaya devam etmesi
-Aktüel görüntüler
-Gürkay Gökcan ve Melih Kıvılcım ile röp
-Birbirlerini ıslatmaları
-Detaylar

( DENİZLİ - ÖZEL) DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kuzenlerin su savaşı sırasında yaşanan ilginç kaza izleyenleri kahkahaya boğdu. Kuzenini ıslatmak isterken duramayan vatandaş takla attı. İlginç olay Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Travertenlerin bulunduğu bölgede esnaflık yapan Gürkay Gökcan (38), 10 yaşındaki kuzeni Melih Kıvılcım’ın su savaşına dahil oldu. Melih Kıvılcım, su savaşı sırasında 38 yaşındaki kuzenini ıslattı. 10 yaşındaki Melih Kıvılcım’a tuzak kurmak isteyen Gökcan, yola su tabancası ile adını ve soyadını yazmasını istedi. Arkasından kova ile su getiren Gürkay Gökcan, Melih Kıvılcım’ı ıslatmak isterken duramayarak bariyerlere çarptı. Takla atarak yola düşen Gökcan’ın görüntüsü, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri izleyenler ise kahkahaya boğuldu. 10 yaşındaki Melih ise, yere düşen kuzenini ıslatmaya devam etti. “Benim frenler tutmadı” İlginç olayı anlatan Gürkay Gökcan, “Veli abimiz japon turistler ile su savaşı başlattı. Benim kuzenimde beni ıslatıyordu. Bende arkada su doldurdum, pusuya yattım. Adını yazdı, bende soyadını yazmasını istedim. Arkasını dönünce, suyu aldım geldim. Frenlerim tutmayınca, aşağıya yuvarlandım. ABS’ler tutmadı” dedi.
Kuzeninin kendisinden soyadını yazmasını istediğini ifade eden Melih Kıvılcım ise, “Beni ıslatmak isterken düştü. Yere düşünce ıslatmaya devam etti. Çok eğlenceliydi” diye konuştu.
(RFK-
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