En sevdiği oyuncağı depremzede çocuklara gönderen minik yürekten duygulandıran mektup

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( NEVŞEHİR - ÖZEL)- Nevşehir’de herkes minik Alya’yı arıyor NEVŞEHİR



- AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan “Bir Oyuncak Bir Tebessüm” kampanyası çerçevesinde Nevşehir’de 4 yaşındaki Alya isimli minik kızın mektubu ve oyuncağı duygu dolu anlar yaşattı. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya’da ki küçük çocuklar için başlatılan “Bir Oyuncak Bir Tebessüm” kampanyası çerçevesinde AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı’na 4 yaşındaki minik Alya’nın gönderdiği en sevdiği oyuncağı ve duygu dolu mektup yürekleri ısıttı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar yaptığı açıklamada minik Alya’yı bulmak için seferberlik başlattıklarını söyledi.



Yanar, “Rauf Yanar, AK Parti Gençlik Kollarımızın “Bir oyuncak çok tebessüm” adlı bir kampanya başlattı. Tabi bu 81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı. Tabi Rabbim bizlere bir daha kötü sonuçlar doğuran, yaşantımızda kötü tesirler bırakan şeyleri bir daha yaşatmasın. Elazığ’ımıza ve Malatya’mıza ben tekrar geçmiş olsun diliyorum. Depremin ilk anından beri gerek başta Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin yoğun hummalı bir çalışmaları oldu. Hükümetimiz ilk andan beri depremzedelerimizin yanında yer aldı. Çok kısa sürede yaralar sarılmaya başlandı. Bunun içinde de duyarlı bir gençlik teşkilatı olan AK Parti Gençliğimiz 81 ilde çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini bir nebze sağlayacak bir kampanya başlattılar. Bende önceki dönem gençlik teşkilatlanmasında İl başkanlığı yağmış bir kardeşleri olarak onur duydum” dedi.

“Minik Alya’dan duygu dolu mektup” Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen çocuklar için başlatılan oyunca kampanyasına en sevdiği denizkızını gönderen ve içerisine bir de mektup yazan 4 yaşındaki Alya yürekleri ısıttı. AK Parti İl Başkanı Yanar, “Biz burada ilk mektubu gördüğümüz andan itibaren duygularımızı anlatmakta ifade edemiyoruz. Öncelikle bu duygu yüklü mektubu okumak istiyorum. Ben Nevşehir’den Alya. 4 yaşındayım. Sana oyuncaklardan gönderiyorum. Güzel güzel oynasın diye. En sevdiğim denizkızımı da resmi ile birlikte kendisini gönderiyorum diye mektup yazmış. Bunu gönderdiğinde biz aileyi de tanımıyoruz. Çocuğumuzu da tanımıyoruz. Bu aslında milletimizin en küçüğünden en büyüğüne kadar bu tür kampanyalara verdi önemi gösteriyor. Yaşı küçük ama yüreği kocaman bir kardeşimiz. Burada kardeşlerinin yüzünün bir nebze gülsün diye en sevdiği oyuncağı gönderiyor. Biz böylesine bir milletin mensubu olmaktan böylesine bir ümmetin mensubu olmaktan ne kadar gurur duysak azdır diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Herkes Alya’yı arıyor” AK Parti tarafından başlatılan kampanyaya sen sevdiği oyuncağı duygu dolu mektup ile gönderen 4 yaşındaki Alya’yı bulmak için adeta seferberlik başlatıldı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, minik Alya’yı her yerde aradıklarını ifade ederken Alya’nın videosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşacağını söyledi.



Yanar, “Alya kızımızı her yerde aramaya başladık. Gençlik Kollarımız bu konuda bir seferberlik ilan ettiler. Alya kardeşimizi bulduğum andan itibaren görüntüsünü Cumhurbaşkanımıza iletmeyi istiyorum. İnşallah da kardeşimizi buluruz. Sizlerin aracılığıyla da ailelerimize seslenmek itiyorum. Alya kardeşimizi tanıyan varsa bizlere bildirsin. Bizlerde Alya kardeşimizin görüntüsünü çekip Cumhurbaşkanımıza iletmek inşallah bizlere vesile olur” şeklinde konuştu.





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