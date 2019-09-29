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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
En renkli festival Ankara’da Haberi

En renkli festival Ankara’da Haberi

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( ANKARA )- Renkli Koşu Festivali Ankara’da ANKARA

- Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan 5 KM Renkli Koşu Festivali (Color Sky 5K), 6’ncı kez Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlendi.
Koşu öncesinde Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında kurulan platformda çalan müzikler eşliğinde eğlenen katılımcılar aynı zamanda birbirlerini renkten renge boyayarak ilginç görüntüler oluşturdu. Dünyanın en çılgın, eğlenceli ve renkli koşusu öncesi düzenlenen eğlenceye eşi ile katılan Yusuf Ziya Öztürk, “Daha önce katılmamıştık. Geçtiğimiz senelerde renkli bir yerden geçiyorduk. Güzel gelmişti. ‘Seneye muhakkak katılmalıyız’ dedik ve bu sene ilk kez katıldık” derken yoğun bakım hemşiresi olan Didem Akarçay ise, “Her yıl katılıyoruz. Ankara’nın en güzel faaliyetlerinden bir tanesidir. Daha önceden de bildiğimiz için eğlenmeye hazır bir şekilde geldik. Hayırlı bir iş için gelmiştik. Bu şekilde bize de fırsat doğmuş oldu” ifadelerini kullandı. Etkinliğe tesadüfen katıldığını belirten Coşkun Aktaş, “Bir anda kendimizi eğlencenin ortasında bulduk. Ama çok mutlu olduk. Organizasyon da emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Koşunun ardından festival şarkıcı Doğukan Manço konseri ile devam edecek.
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