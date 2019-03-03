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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
- En Korkunç Maskelerini Taktılar - Bulgaristan’da 3 Bin Yıllık Festivalde Birbirinden İlginç Maskeler Takıldı İzle

- En Korkunç Maskelerini Taktılar - Bulgaristan’da 3 Bin Yıllık Festivalde Birbirinden İlginç Maskeler Takıldı İzle

Bulgaristan Yambol

Savaşçı Nani Festival 

-Kuker Festivali
-festivalden görüntüler
-katılımcılarla röportajlar
-genel ve detaylar

( BURGAZ ) - (Özel) En korkunç maskelerini taktılar- Bulgaristan’da 3 bin yıllık festivalde birbirinden ilginç maskeler takıldı BURGAZ

- Bulgaristan’ın Yambol kentinde düzenlenen "kötü ruhları kovma" ritüelinin canlandırıldığı maske festivali renkli görüntülere sahne oldu. 3 bin yıllık ritüele birbirinden ilginç maskeler damga vurdu. Kadim antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklar'dan günümüze yansıyan Bulgaristan’daki maske festivalinde maskeli ve renkli tüylü kıyafetler ile baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan kötü ruhların uzaklaştırılmaya çalışması anlatıldı. Yambol Belediyesinin düzenlediği etkinlikte tüylü, boynuzlu, büyük maskeler takmış, farklı giyimleriyle dikkat çeken gruplar, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını canlandırdı. Festivale Bulgaristan’ın çeşitli şehirlerinden binlerce kişi katılırken, Türkiye’den de fotoğraf sanatçıları kadim festivale büyük ilgi gösterdi. Korkutucu maskeler damga vurdu El yapımı "kuker" maskeler ve üstlerindeki sayıca fazla çanlarla hünerlerini sergileyen grupların Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafet ve çanlarla çıkardıkları sesler ilgi topladı. 3 bin yıllık ritüele birbirinden ilginç maskeler damga vurdu. Festival, Yambol’da bugün sona eriyor.
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