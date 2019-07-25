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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
En ilginç hırsızlık yöntemi...Alüminyum folyo ve sütyen düzeneğiyle hırsızlık yaptılar İzle

En ilginç hırsızlık yöntemi...Alüminyum folyo ve sütyen düzeneğiyle hırsızlık yaptılar İzle

Zanlılar

Elektronik Ürün Uyuşturucu Madde Alüminyum Folyo Harekete Geç Dolandırıcılık 

-Çalınan malzemeler.
-Alüminyum folyolu çanta
-Polisin, zanlıların nasıl hırsızlık yaptıklarını anlatması

( KÜTAHYA )- Antalya'da hırsızlık yapan 3 şüpheli Kütahya'da yakalandı KÜTAHYA

- Antalya'da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli Kütahya'da yakalandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya'da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda, Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y., (28), S.Y. (29) ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dolandırıcılık suçundan aranan G.A., (27) Kütahya - Eskişehir karayolundaki mağazaların bulunduğu bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullanılan alüminyum folyo düzenekli poşetler, sütyen düzeneği, CD çalar içine gizlenmiş 1 gram eroin ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin mağazalardan çalınan ürünlerdeki alarmın sinyalini kesmek için alüminyum folyolu düzenek kullandığı, kuyumculardan yapılan hırsızlıklarda ise sütyenli düzenek kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde kullanımından da kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Zanlılar, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya gönderildi.
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