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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
En güzel günleri kabusa döndü

En güzel günleri kabusa döndü

OLAY YERİ

Polis Sağlık Ekipleri Düğün Hazırlığı Trol 

-ÇİFTİN GELİŞİ
-YANGININ ÇIKTIĞI SALON
-İTFAİYE ERLERİNİN ÇALIŞMALARI
-SALONDAN ÇIKAN KARA DUMANLAR

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da bir düğün salonunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Olay;Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Yakınca Mahallesi on bin konutlar mevkiinde bulunan bir düğün salonunda düğün hazırlığı yapıldığı esnada henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı.Etrafı yoğun duman örtüsünün kapladığı yangında salona girme hazırlığında olan gelin ve damat ile konuklar apar topar dışarı çıkarılırken dumanda bazı kişiler etkilendi.İhbar üzerine itfaiye,polis ve sağlık ekiplerinin sevk ediliği yangın yaklaşık olarak 30 dakika süren bir müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. En güzel günleri kabusa dönen gelin ve damat olayın şaşkınlığını yaşarken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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