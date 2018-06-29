Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
'En güzel damatlık' dedi, askeri üniformayla evlendi

'En güzel damatlık' dedi, askeri üniformayla evlendi

Nikah töreninden görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Kız Arkadaş Uzman Çavuş Forma Şahit Irak 


- Uzman Çavuş Gökhan Uçar, birlikte olduğu Ayten Kurttekin ile nikah masasına oturdu. Uçar, damatlık yerine 'En güzel damatlık' diyerek askeri üniformasını giyip nikah masasında evliliğe 'evet' dedi.
İzmir'de 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Gökhan Uçar, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ayten Kurttekin ile hayatlarını birleştirme kararı aldı. Nikah için hazırlıklarını tamamlayan çift, Zonguldak Belediyesi Evlendirme Müdürlüğüne gelerek nikahlarını kıydı. Nikah Salonuna damatlık yerine askeri üniformasıyla gelen damat, büyük alkış aldı ve ilgi gördü. Çift, yeni hayatlarına 'evet' diyerek salondan ayrıldı. Çift, "Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan şahitlerimize ve destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı