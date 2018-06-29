'En güzel damatlık' dedi, askeri üniformayla evlendi



- Uzman Çavuş Gökhan Uçar, birlikte olduğu Ayten Kurttekin ile nikah masasına oturdu. Uçar, damatlık yerine 'En güzel damatlık' diyerek askeri üniformasını giyip nikah masasında evliliğe 'evet' dedi.

İzmir'de 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Gökhan Uçar, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ayten Kurttekin ile hayatlarını birleştirme kararı aldı. Nikah için hazırlıklarını tamamlayan çift, Zonguldak Belediyesi Evlendirme Müdürlüğüne gelerek nikahlarını kıydı. Nikah Salonuna damatlık yerine askeri üniformasıyla gelen damat, büyük alkış aldı ve ilgi gördü. Çift, yeni hayatlarına 'evet' diyerek salondan ayrıldı. Çift, "Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan şahitlerimize ve destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



