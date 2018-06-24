En genç milletvekili adayı Elif Nur Bayram oyunu kullandı - KOCAELİ
- Elif Nur Bayram'ın oy kullanması - Elif Nur Bayram'ın konuşmasıTürkiye sandık başında - En genç milletvekili adayı Elif Nur Bayram oyunu kullandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'den AK Parti'nin 11. sıradan aday gösterdiği en genç milletvekili adayı olan 18 yaşındaki Elifnur Bayram, oyunu kullandı.AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Keleş'le Kartepe'deki 17 Ağustos Ortaokulu'na gelen Bayram, 1121 numaralı sandıkta oy verdi.Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ilk defa oy kullandığını söyledi.
Temennisinin güven ve istikrarın devamı yönünde olduğunu dile getiren Bayram, ilk kez 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkının verildiği seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.Vatandaşların tebrik ettiği Bayram, beraberindekilerle okuldan ayrıldı.