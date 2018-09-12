'En gelişmiş bilgisayar dahi öğretmenin yerini tutamaz' - EDİRNE Haberi
"En gelişmiş bilgisayar dahi öğretmenin yerini tutamaz" - EDİRNE - Sempozyumun açılışından detaylar - TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım'ın konuşması - TÜ Rektör Yardımcısı Mümin Şahin'in konuşması "En gelişmiş bilgisayar dahi öğretmenin yerini tutamaz" - TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım: - "Dünyanın en gelişmiş öğretim teknikleriyle donatılmış, dünyanın en gelişmiş, en donanımlı bilgisayarını da icat etseniz, onu sınıfa getirseniz, öğretmenin yerini tutamaz. Çünkü öğretmen dediğimiz varlığın bir ruhu vardır"EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, "Dünyanın en gelişmiş öğretim teknikleriyle donatılmış, dünyanın en gelişmiş, en donanımlı bilgisayarını da icat etseniz, onu sınıfa getirseniz, öğretmenin yerini tutamaz. Çünkü öğretmen dediğimiz varlığın bir ruhu vardır." dedi. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, TÜ Balkan Kongre Merkezinde başladı. TÜ Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen, yurt içi ve dışından yüzlerce akademisyenin katıldığı sempozyumda, 240 bildiri sunulacak.Sempozyumun açılışında konuşan TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, eğitimin ana ve en önemli unsurunun öğretmen olduğunu söyledi.
Eğitimde teknolojinin önemli bir yer edinmesine karşın öğretmenin rolünün her zaman daha önde olduğunu vurgulayan Canım, şunları kaydetti:"Bilginin üretilmesi, saklanması, insanlara sunulması ve en etkili sunum teknikleri çokça konuşuluyor, tartışılıyor. Hiç kuşkusuz eğitim araçları, eğitim ve öğretim etkinliklerinin daha verimli olmasını sağlaması konusunda, öğretmen ve yetiştiricilerin en büyük yardımcısıdır. Bunu kabul ediyoruz. Ancak araçların en mükemmelinin bile öğretmenin yerini tutamayacağını unutmamak gerekir.Dünyanın en gelişmiş öğretim teknikleriyle donatılmış, dünyanın en gelişmiş, en donanımlı bilgisayarını da icat etseniz, onu sınıfa getirseniz, öğretmenin yerini tutamaz. Çünkü öğretmen dediğimiz varlığın bir ruhu vardır. Onun öğrencisine olan sihirli dokunuşunu ve etkisini hiçbir öğretim materyalinde bulamazsınız. Öğretmen bambaşka bir şeydir. İnanıyorum ki dünya durdukça daha tesirlisi hiç olmayacaktır."TÜ Rektör Yardımcısı Mümin Şahin de sempozyumun öğretmen yetiştirilmesi ve eğitime bilimsel katkılar sunacağını belirtti. Sempozyumun açılışında TÜ Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğu bir müzik gösterisi sunduSempozyum, 14 Eylül Cuma günü sona erecek.