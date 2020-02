En çok bademi kırmak için yarıştılar Haberi

--Badem kırma yarışmasından detaylar

--Yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirilmesi

--Üretici ve yarışmaya katılanların açıklamaları

--Belediye Meclis Üyesinin açıklaması



( MUĞLA )- Datça Badem Festivalinde en iri yetiştirici, en iyi bahçe ve en çok badem kıranlar ödüllendirildi MUĞLA



- Datca'da bu yıl 3. defa yapılan Badem Çiçeği Festivalinde en iyi bahçe ve en iri yetiştiriciler ödüllendirilirken; en çok badem kırma yarışması ise renkli görüntülere renkli görüntülere sahne oldu. Ülkenin doğusunda hava sıcaklıkları eksi 20 derecelerde seyrederken en batıda yer alan Palamutbükü’nde ise bademler son günlerde etkisini bölgede de sürdürmesine rağmen çiçek açmaya devam ediyor. Türkiye’nin en güney batısında yer alan ve Ege Denizi ile Akdeniz’in birleşim yeri olan en uçtaki antik Liman kenti Knidos’unda bulunduğu Datça’ya bağlı turizm ve badem beldesi Palamutbükü’nde düzenlenen etkinlikler kapsamında her yıl geleneksel olarak sürdürülen yarışmalar da büyük ilgi görüyor. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarının en başında gelen, Türkiye’deki ilk badem haşatının yapıldığı, çağlasının kilosu 100 TL, kurusunun kilosu 50 TL civarlarında satışa sunulan bademi ile ünlü Palamutbükü yılda bir kez yapılan festivalle en kalabalık günlerini yaşıyor. Festivalin ikinci günü, Palamutbükü’nde yapılan en iri badem yetiştiricileri arasında yapılan yarışmada birinciliği Cumalı Mahallesinden Dicle Ok (20), ikinciliği Palamutbükü'nden Halit Aydın (49), üçüncülüğü ise yine Cumalı Mahallesinden Erdoğan Uçar (32) elde etti Datça Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede en hızlı badem kırma yarışması yapıldı yedişer kişilik dört gurup halinde yapılan yarışlara 28 kişi katılarak en hızlı badem kırmak için yarıştılar. Çekişmeli geçen badem kırma yarışları izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Yarışma sonunda en hızlı badem kırma yarışında birinciliği Datça'nın Kızlan Mahallesinden Enver Dönmez (31), ikinciliği Sevgim Yayla (34), üçüncülüğü ise Dilek Elmacı (46) adındaki yarışmacı kazandı. Birincilere bin TL ödül verildi.

İkinci ve üçüncülere ise plaket takdim edildi. Ailecek çocukluklarından bu yana badem üretimi yapan Karayurt ailesinin fertleri 87 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt ve 80 yaşındaki eşi Hacer Karayurt, yarışmalara katılarak gelecek nesillere örnek olmaya devam ediyor. Çocukluğundan bu yana badem diken ve yetiştiren 87 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, ‘En iyi Badem Bahçesi’ yarışmasında ikinci olurken eşi 80 yaşındaki Hacer Karayurt ise gençlere örnek olmak amacıyla en hızlı badem kırma yarışmasına katılarak elle badem kırmanın inceliklerini öğretiyor. 7 yaşından bu yana tarlalarda çalıştığını kaydeden Ayhan Mehmet Karayurt, “Ben 87 yaşındayım. Babam vefat etti. Ben 7 yaşımdan beri çalışırım. Benim biz bir metre tarlamız yoktu. Hepsini alın terimle aldım. Bütün bademleri bütün kendim diktim, kendim yetiştirdim. Ve halen daha çalışıyorum halen daha dikiyorum. Aşısını bakımını kendim yaparım. Bademi severim, parayı oradan kazanıyoruz biz. Bademden başka kazanmamız yok. Palamutbükü Türkiye’nin en güzel yeri. Bütün gelen buraya dönüyor, gelen burada arsa istiyor arsa. Gelen arsa alıyor buradan. Fakat arsa kalmadı. Arsalar, bütün tarlalar satıldı. İki tane, bir oğlum var bir kızım var. İkisi de öğretmen emeklisi. Emekli oldular. Çevresi güzel, her tarafı güzle Palamutbükü’nün. Palamutbükü’nü gelip de sevmeyen yok” dedi.

Karakurt’un eşi Hacer Karayurt da, “Badem kırmayı çok seviyorum. Çok senelerdir kırarım. Yalnız başıma 700 kilo payamı kırmışımdır gençliğimde. Şimdi ihtiyarladım. Yarışmaya katılmak istedim” diye konuştu.

Datça Belediye Meclis Üyesi Hilmi Sezer ise; “Yarışmamız; insanlarımızı daha çok teşvik edebilmek, Bu yaşta ihtiyar insanlarımızın da daha da uğraştığını gösterebilmek, tarlalara iyi bakabildiğini gösterebilmek ve Datça’yı daha iyi tanıtabilmek amacıyla yapıyoruz. Badem olarak özellikle. Badem gördüğünüz gibi Türkiye’de en meşhur olan Datça Bademidir. Bunun da başında Muğla Bademi denir. Türkiye’de en çok tutulan Badem Datça Bademidir. Ve bunu dünya çapında markalaştırma peşindeyiz. Daha önce çeşitli isimler altında değişik şeyler yapıyorduk. Mesela Knidos Festivali, Cavucan Festivali. Şimdi eğer son üç yıldır da Datça badem Çiçeği formatı adı altında başladık biz bu işe. Ve iyi de gidiyor. Ve gördüğünüz gibi de Datça’yı iyi tanıtıyoruz. Datça’ya gelen herkes Bademi görsün” ifadelerini kullandı.



loading...