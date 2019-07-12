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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
En büyük hayalim Erdoğan’la tanışmak dedi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun programa davet etti

En büyük hayalim Erdoğan’la tanışmak dedi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun programa davet etti

Ses konuşmaları

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kırköy İletişim Radyo Programcısı 


Bakırköy Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan 16 yaşında bir çocuğun Radyo Programcısı Adem Metan'ın programına katılarak en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu söylemesi üzerine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun programa bağlanarak çocuğu 15 Temmuz programına davet etti. Sevilen radyo programcısı Adem Metan’ın programına telefon ile bağlanan Bakırköy Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan 16 yaşında bir çocuk en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi.

Bunun üzerine yayına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 16 yaşında bir çocuğun en büyük hayalini gerçekleştirmek için 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’na davet etti. Programa katılan 16 yaşındaki çocuğa ise Adem Metan tablet hediye etti.
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