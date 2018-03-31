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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
En büyük hata 'Benim çocuğum yapmaz' demek - EDİRNE

En büyük hata 'Benim çocuğum yapmaz' demek - EDİRNE

En büyük hata "Benim çocuğum yapmaz" demek - EDİRNE - "Narkotik Eğitim Tırı"ndan görüntüler - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik uzmanı Mehmet Özgür Zobar ile röportaj En büyük hata "Benim çocuğum yapmaz" demek - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik uzmanı Zobar: - "Genel olarak en büyük hata 'Benim çocuğum yapmaz' demek oluyor. Herkesin çocuğu bu hataya düşebilir. Önemli olan bu hataya düşüldüğünde neler yapılması nasıl davranılması gerektiğini bilmek"EDİRNE (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı "Narkotik Eğitim Tırı" Edirne 'de vatandaşlara uyuşturucu maddenin zararlarını anlattı."Hedef Olma - Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında hazırlanan eğitim tırının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı anlatılıyor.Saraçlar Caddesi girişine kurulan tırda görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgi veriyor.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik uzmanı Mehmet Özgür Zobar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucunun zararları 30 farklı uygulamayla anlattıklarını söyledi.

Uyuşturucunun zararlarını geniş şekilde anlattıklarını ifade eden Zobar, "Gençleri ve aileleri bilinçlendirmek, uyuşturucunun zararlarını anlatmak için böyle bir eğitim tırı kurma fikri oluştu. Bu kapsamda İstanbul'da farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Gelen talepler doğrultusunda Türkiye'de farklı illerde de eğitimler veriyoruz. Edirne onuncu durağımız. Tırdaki 12 dokunmatik bilgisayarda 30 farklı uygulama var. Uyuşturucunun fiziksel, ruhsal etkileri tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor. Beyne, kalbe ve diğer organlara verdiği zararlar burada geniş şekilde anlatılıyor. Uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybeden ünlülerin hayat hikayeleri var. Bir bağımlının uyuşturucu kullandığında vücudunda ne gibi durumlar olur bunu anlatıyoruz." dediGençlerin ve ailelerin uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık konusunda uyanık olmaları gerektiğini vurgulayan Zobar, şöyle devam etti:"Ailelerin ilk önce uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler konusunda kendilerinin bilinçlenmesi gerekli. Kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekli. Bunun yanında genel olarak yapılan en büyük hata 'Benim çocuğum yapmaz' demek oluyor. Herkesin çocuğu bu hataya düşebilir. Önemli olan bu hataya düşüldüğünde neler yapılması, nasıl davranılması gerektiğini bilmek. Bir ailenin çocuğu uyuşturucu kullanıyorsa ona suçlu muamelesi yapmaması gerekli ya da şiddete yönelik davranışlarda kesinlikle bulunulmamalı. Tedavi merkezlerine yönlendirerek bağımlılıktan kurtulması sağlanmalı."Zobar, eğitim tırını yaklaşık 200 bin kişinin gezdiğini belirterek vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilinçlenmeleri için tırı gezmeye davet etti."Narkotik Eğitim Tırı" 5 Nisan'a kadar Edirne ve ilçelerinde uyuşturucunun zararlarını anlatacak.

Bağımlılık Uyuşturucuyla Mücadele İnsan Vücudu Uyuşturucu Madde Dokunmatik Ekran 

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