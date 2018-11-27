-Eşinin tabuta sarılması

-Devre arkadaşlarının nöbet tutmaları



( BURSA -EK) En acı veda..Şehit pilotun 1.5 yıllık eşi "Birtanem gitme" diyerek tabutuna sarıldı- Şehit pilotun arkadaşlarından son nöbet- İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı BURSA



- İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, babaocağı Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit pilotun 1,5 yıl önce evlendiği eşinin tabutuna sarılıp "Birtanem gitme" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Şehit pilotun arkadaşları da tabutunun etrafında son kez nöbet tuttu. İstanbul'da düşen askeri helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever için Mihraplı Camiinde ikindi namazını müteakip cenaze merasimi yapıldı. 1.5 yıllık evli olan ve İstanbul'da yaşayan şehidin cenazesinde annesi Ayşegül, babası Ayhan ve 26 yaşındaki erkek kardeşi İlyas başta olmak üzere tüm Bursa yasa boğuldu. Cenaze merasimine TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Yarımcısı Halil Eldemir, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İstihkam Okul Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Devreleri başında nöbet tuttu Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in devre arkadaşları tabutunun başından bir an olsun bile ayrılmayıp cenaze merasimi boyunca nöbet tuttu. 1,5 yıl önce evlendiği eşi Şebnem Yurtsever ise şehit pilotun tabutuna sarılıp "Birtanem beni bırakıp gitme" diye gözyaşı döktü. Acılı genç kadının feryadı yürekleri dağladı. Şehit Aykut Yurtsever, Mihraplı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi.



