Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
En acı veda..Şehit pilotun 1.5 yıllık eşi 'Birtanem gitme' diyerek tabutuna sarıldı

En acı veda..Şehit pilotun 1.5 yıllık eşi 'Birtanem gitme' diyerek tabutuna sarıldı

Cenazeden görüntü

Şehit Pilot Askeri Helikopter Cenaze Namazı Gözyaşı Genç Kadın 

-Eşinin tabuta sarılması
-Devre arkadaşlarının nöbet tutmaları

( BURSA -EK) En acı veda..Şehit pilotun 1.5 yıllık eşi "Birtanem gitme" diyerek tabutuna sarıldı- Şehit pilotun arkadaşlarından son nöbet- İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı BURSA

- İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, babaocağı Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit pilotun 1,5 yıl önce evlendiği eşinin tabutuna sarılıp "Birtanem gitme" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Şehit pilotun arkadaşları da tabutunun etrafında son kez nöbet tuttu. İstanbul'da düşen askeri helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever için Mihraplı Camiinde ikindi namazını müteakip cenaze merasimi yapıldı. 1.5 yıllık evli olan ve İstanbul'da yaşayan şehidin cenazesinde annesi Ayşegül, babası Ayhan ve 26 yaşındaki erkek kardeşi İlyas başta olmak üzere tüm Bursa yasa boğuldu. Cenaze merasimine TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Yarımcısı Halil Eldemir, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İstihkam Okul Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Devreleri başında nöbet tuttu Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in devre arkadaşları tabutunun başından bir an olsun bile ayrılmayıp cenaze merasimi boyunca nöbet tuttu. 1,5 yıl önce evlendiği eşi Şebnem Yurtsever ise şehit pilotun tabutuna sarılıp "Birtanem beni bırakıp gitme" diye gözyaşı döktü. Acılı genç kadının feryadı yürekleri dağladı. Şehit Aykut Yurtsever, Mihraplı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi.

İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı