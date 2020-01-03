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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
En acı teşhis...17 gündür kayıp olan genç, sol elindeki Türk bayrağı dövmesinden teşhis edebildi

En acı teşhis...17 gündür kayıp olan genç, sol elindeki Türk bayrağı dövmesinden teşhis edebildi

Baba ve ağabeyden detay

Olay Yeri İnceleme Cenaze Kimlik Tespiti Dövme Sahil Güvenlik 

-Baba ve ağabeyin teşhise girişi
-Ağabeyin adlı tıptan ağlayarak çıkması
-Telefonla konuşması
-Baba röp.
-Babanın dövmenin olduğu yeri göstermesi
-Adlı tıptan detaylar
-Arşiv görüntüler
-fotoğraf

( ANTALYA -ÖZEL)- Manavgat Irmağı’nda bulunan cesedin 17 gündür aranan 22 yaşındaki Abdullah Yiğit’e ait olduğu belirlendi- Babası ve ağabeyi, yüzü tanınmayacak halde olan cesedin Abdullah Yiğit’e ait olduğunu sol elindeki Türk bayrağı dövmesinden teşhis edebildi ANTALYA

- Antalya'da ırmakta bulunan erkek cesedinin, 17 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Abdullah Yiğit’e ait olduğu belirlendi. Cesedi, Yiğit’in babası ve abisi elindeki Türk bayrağı dövmesinden tespit etti.Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarıhisar Mahallesi'nde ırmak kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde ırmak kenarında yürüyüş yapan ve cesedi fark eden vatandaşlar, bölgede bulunan güvenlik ekiplerine haber verdi. Güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 acil ekipleri, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri geldi.Cesedin suda ilerlerken önüne çıkan ağaca takıldığı tahmin ediliyor. Gövdesi suyun içinde kalan cesedin, dışarıda kalan yüzünün tahrip olduğu da görüldü.
Ceset olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından sudan çıkarıldı. Ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Elindeki Türk bayrağı dövmesinden teşhis edebildilerÜzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 17 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Abdullah Yiğit’e ait olacağını düşünen aile, Gündoğmuş ilçesinden Antalya’ya geldi. Adli Tıp Kurumu morguna gelen Baba Turgut Yiğit ve ağabeyi Selahattin Yiğit (24), cesedin tespiti için içeriye girdi. Yüzü tanınmayacak halde olan cesedin sol elindeki Türk bayrağını gören baba ve oğlu adeta yıkıldı. Acılı ağabey, gözyaşları içerisinde kalırken, yakınları tarafından teskin edildi.Oğlunun yüzünün tanınamayacak şekilde olduğunu belirten baba Turgut Yiğit, cesedin oğluna ait olduğunu sol elindeki Türk bayrağı dövmesini görünce teşhis edebildiklerini söyledi.

Denetimli Serbestlik kapsamında Gündoğmuş Belediyesinde çalıştığı belirtilen gencin cenazesi, defnedilmek üzere Gündoğmuş ilçesine kaldırıldı.
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