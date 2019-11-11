Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
En acı tesadüf... Aradıkları kayıp şahıs ölü bulundu Haberi

En acı tesadüf... Aradıkları kayıp şahıs ölü bulundu Haberi

Olay yerinden detay

Polis Ağaçlı Cenaze 

-Kadının koşarak ağlaması detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta dün kayıp ilanı verilen bir kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu. Olay yerinde tesadüfen ambulansı görerek duran kayıp adamın yakınları ise ölen şahsın yakınları olduğunu öğrenince büyük şoke yaşadı. Edinilen bilgiye göre Esenyurt’ya yaşayan 38 yaşındaki İsmail K.’nin yakınları dün polise giderek kayıp ilanında bulundu. İhbar üzerine çalışmalara başlayan ekipler, bugün Esenyurt Hoşdere Mevkii TEM bağlantı yolunda ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu yönünde ihbar aldı. Olay yerine giden ekiplerin incelemesinde bulunan şahsın kayıp ilanı verilen İsmail K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri şahsın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Öte yandan olay yerinden geçerken ambulansı gören ve duran kayıp adamın yakınları ise, yatan kişinin dün kayıp ilanı verdikleri yakınları olduğunu öğrenince büyük şoke yaşadı. Gözyaşı döken aileyi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirdi. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morgu’na kaldırılacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı