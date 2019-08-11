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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
En acı bayramı yaşadılar

En acı bayramı yaşadılar

cenazeden genel, detay

Cenaze Ruhsatsız Silah Cenaze Namazı Genç Kadın Pompalı Tüfek 

-cenaze namazı
-fotoğraf

( MUĞLA )- Genç kadın için gözyaşları sel oldu MUĞLA

- Bodrum’da aldığı ev yüzünden pompalı tüfek ile vurulan genç kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu. Turgutreis mahallesinde 40 yaşındaki Arzu Ertan icradan aldığı ev yüzünde Fikret Bayırlı tarafından pompalı tüfek ile öldürülmüştü. Amerika’daki erkek kardeşi için bekletilen Ertan’ın cenazesi Kurban Bayramı’nın 1’inci günü Turgutreis yalı camiinde kılınan cenaze namazının ardından Akçalan mezarlığına defnedildi. Ertan’ın sevenleri gözyaşlarına boğulurken genç kadının babası ise güçlükle ayakta durduğu görüldü Ev aldı canından oldu Turgutreis Bahçelievler Mahallesi’nde 9 Ağustos günü öğleden sonra yaşanan olayda, yaklaşık 4 ay önce Fikret Bayırlı adlı şahsın evi icra ile satın alan bir çocuk annesi Arzu Ertan, Fikret Bayırlı’nın evi tahliye etmesini istedi. Evi satılmasına rağmen boşaltmayan Fikret Bayırlı ile evi satın alan Ertan tartışmaya başladı.
Tartışmada eline pompalı tüfek alan Bayırlı, Arzu Ertan’ı vurarak ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan Arzu Ertan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fikret Bayırlı ise suç aleti ruhsatsız silahla Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Fikret Bayırlı, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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