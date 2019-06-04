Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
En acı bayram...Balıkesir’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç polis memuru toprağa verildi

En acı bayram...Balıkesir’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç polis memuru toprağa verildi

POLİS MEMURUNUN CENAZESİNİN BABA EVİNE GETİRİLİŞİ

Cenaze Polis Memuru Cenaze Namazı Motosiklet Kazası Memur 

-CAMİDE CENAZE NAMAZININ KILINMASI
-ACILI BABANIN TABUTA SARILMASI
-FOTO

( TOKAT ) TOKAT

- Balıkesir’de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki polis memuru, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 26 yaşındaki polis memuru Emre Yüksel Karataş, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kullandığı motosikletin yoldan çıkıp devrilmesi sonucu kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Karataş’ın cenazesi, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine getirildi.
Cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morgundan alınarak babaevine getirilen Karataş’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Babaevinde helallik alınmasının ardından genç polis memurunun cenazesi Ulu Cami'ye getirildi.
Evladının tabutuna sarılan baba Yusuf Karataş ise metanetini korumaya çalıştı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emre Yüksel Karataş’ın cenazesi Melik Gazi Kabristanlığı'nda dualarla toprağa verildi.
Cenazeye Karataş’ın görev yaptığı Antalya'dan mesai arkadaşlarının yanı sıra meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bekar olduğu öğrenilen Emre Yüksel Karataş’ın geçtiğimiz yıl mezun olduğu ve ilk görev yeri olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı