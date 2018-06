En acı bayram...2 çocuklarıyla günlerdir parkta kalıyorlar İzle

-aile ile röp

- Bursa’da çocuklarıyla sokakta bayrama giren ailenin dramı yürekleri burktu. Enver Dursun ve eşi Sakine Özen 2 yıl önce yaşadıkları maddi sıkıntılar sebebi ile boşandı. Boşandıktan Enver Dursun 6 ay Bursa’dan ayrılarak Samsun’daki ailesinin yanına gitti. Bu sırada eski eşi Sakine Özen 2 çocuklarına bakmaya başladı.

Abisinin üzerine açtığı şirket yüzünden yaklaşık 2 milyon liralık borca giren Özen, yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden 2 defa intihar etti. Çocukları için yaşamaya karar veren Özen eşi Enver Dursun’u arayarak yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi.



Dursun eşinin isteğini kırmadı ve Bursa’ya geri döndü. Çift kaldıkları evden alacaklar yüzünden kapılarına gelen polis ve tebligatlar sebebi ile huzursuz olan ev sahipleri tarafından evden çıkarılınca kalacak yer bulamadılar ve parkta kalmaya başladılar. Günlerce parkta kalan çift yetkililere seslenerek yardım istedi. Sakine Özen, abisinin kendi adına açtığı şirket yüzünden 2 milyon borçları olduğunu sürekli kapılarına polis geldiğini ve bu yüzden evden çıkarıldıklarını ifade etti.

Özen çocuklarıyla ortada kalınca eski eşini arayıp ‘Gel yanımızda ol’ dediğini, eşi geldikten sonra da kalacak yer bulamadıklarını kaydederek, “2 sene önce eşimle eşimle maddi sıkıntılar sebebi ile bir ayrılık yaşadık. Eşim asgari ücretle çalışıyordu, kiramız 800 liraydı, doğalgaz geliyordu, okutmamız gereken 2 çocuk vardı dolayısıyla yetinemiyorduk. Ailemden de biraz kaynaklandı çünkü abim benim adıma şirket açtı ve şirket bir süre sonra battı. Borçluların tebligatları sürekli eve gelmeye başladı.

Vergi dairesinden ve birçok yerden kağıt gelmeye ve alacaklardan ötürü polis kapıya gelmeye başladı.

Bu durumdan ister istemez ev sahibi de huzursuz olmaya başladı.

Sıkıntı olmasın diye bizi evden çıkardılar. Sonra başka bir yere taşındık. Tabi bu sırada ipler kopma noktasına geldi ve anlaşmalı bir şekilde boşandık. Sonra eşim bir süre ortalıktan kayboldu. O sırada ben bir şekilde çalışıp çocuklarıma baktım ama başaramadım. Bir takım rahatsızlıklar geçirdim. Sonra eşimi aradım, iyi kötü gel başımda dur dedim. Biz şimdi maddi olarak çöküntüdeyiz. Şimdi benim istediğim, çocuklarımla, eşimle birlikte huzurlu bir yuvamız olsun. Hayatımıza devam edelim. Her şeyden önemli olan tek şey çocuklarım, bana ‘Anne biz bu gece nerede kalacağız, bugün kahvaltıda ne yiyeceğiz’ diye sormaları ölmek gibi” dedi.

Baba Enver Dursun da konuşmasında yetkililere seslenerek kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Bir ev bulduktan sonra her türlü işi yapabileceğini ama şuan ev tutacak gücü olmadığını çalışsa bile maaş alana kadar çocukları ile birlikte kalabileceği bir yerlere ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “30 yaşındayım. Bir haftadır çocuklarla birlikte parkta kalıyoruz. Kalacak kimsemiz yok, gidecek kimsemiz yok. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Yetkili kurumlara gittiğimizde belirli bir adresinin olması gerekiyor yardım edebilmemiz için diyorlar. Ev tutacak paramız yok böyle olunca da parkta kalıyoruz. Yemek yiyecek para bulamıyoruz. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Ben lavabo da yıkarım yeter ki şuan başımızı sokacak bir yer bulalım” ifadelerini kullandı. Çiftin Kerim ve Irmak Dursun isimli çocukları da en büyük ihtiyaçlarının ev ve sıcak bir yatak olduğunu söyleyerek bir an önce anne ve babaları ile aynı evde yaşamak istediklerini kaydetti.