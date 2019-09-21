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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştu

Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştu

Emre Kaya Konseri

Sosyal Medya Festival Cep Telefonu Şarkıcı 

-Belediye Başkanı Ali orkun Ercengiz in konuşması
-Konser ve Kaya'nın cep telefonu ile kayıt alması
-Konserden drone görüntüsü
-Detaylar

( BURDUR -ÖZEL) BURDUR

- Burdur Gölündeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Burdur Gölü Festivalinde, sanatçı Emre Kaya verdiği konserde yüzlerce seveni ile buluşup şarkılar söyledi.

Burdur Gölündeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla Burdur Belediyesi tarafından 19-31 tarihlerinde sürecek Burdur Gölü Festivali düzenlendi.
Burdur Belediyesinin içinde yer aldığı Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri, Uluslararası Spor Kültür Etkinlikleri kampanyası olan NowWeMove - Şimdi Hareket Zamanı, Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (International Sport and Culture Association- ISCA) ve Avrupa Birliği Erasmus+ SPORT Projesi kapsamında Burdur Gölü Festivali, Uluslararası bir Festival olarak kabul edildi. Uluslararası Burdur Gölü Festivaline 21 ilden 500 sporcu iştirak ediyor. Sporcu etkinlikleri başta olmak üzere festivalde, kültür ve sanat etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Emre Kaya rüzgarı esti Festivalde ünlü şarkıcı Emre kaya da yer aldı. "Nasıl Diye Sorma" isimli şarkısı ile zirveyi gören şarkıcı Emre Kaya, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze sevilen şarkılardan oluşan repertuvarla Burdurlu hayranlarıyla bir araya geldi. Kaya, konserde kendisine eşlik eden gençlerin videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yüreği ve sevgisi bizimle olan ve Burdur’da ağırlamaktan büyük onur duyduğumuz Emre Kaya ve ekibine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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