Emniyetten yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu İzle

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( İSTANBUL )- Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi İSTANBUL - Yılbaşı öncesi Tuzla’da bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Operasyon anı kameralara yansırken yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi ilçede denetimleri arttırdı. Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Tepeören Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan baskında sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansırken konuyla ilgili yakalanan R.G. isimli erkek şahıs gözaltına alındı. Operasyonda; 86,5 litre alkol yapımında kullanılan sıvı,5 litre anason, 4 adet boş alkol şişesi, 1 adet huni, 1 adet derece, 12 adet kapak, 32 adet kapak tıpası, 453 adet kapak etiketi, 4 adet koli bandı,Farklı markalara ait sticker ve alkol yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi.

