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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Emniyetten yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimi İzle

Emniyetten yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimi İzle

Polisin bir gece kulübüne girmesi

Gece Kulübü Sahte İçki Yılbaşı Sahte Ürün Alkol Satışı 

-İçkileri kontrol etmesi
-İçkilerin barkodlarını cihazla kontrol etmesi
-Denetimlerin yapılması
-Polisin büfelerde sahte içki denetimi yapması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’de yılbaşı öncesinde alkol satışı yapan iş yerlerine kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalaşan yılbaşı öncesinde sahte içki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, merkez ilçelerde faaliyet gösteren ve alkol satışı yapan iş yerlerindeki raf ve kolilerdeki içkileri tek tek inceledi. İçkilerden numune alan ekipler, barkod okuma cihazıyla kaçak veya sahte ürün olup olmadığını kontrol etti. Yaklaşık 100 polisin gerçekleştirdiği uygulamada, 22 ayrı işletme market ve büfe kontrol edilirken, herhangi bir sahte ürüne rastlanmadığı bildirildi.

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